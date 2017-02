Eerste testnotities: Audi S5 Cabriolet (2017)

De nieuwe Audi S5 Cabriolet moet grote schoenen vullen. Zijn voorganger was een bloedmooie cabrio met een swingende motor voor passende muziek. De nieuwe S5 Cabriolet is in elk geval goed getraind met een 3.0 V6 turbomotor die er 354 pk en 500 Nm uitblaast. Maar het gaat om zoveel meer in deze klasse van het grote genieten. In maart staat hij bij de dealers met een prijs van 91.495 euro. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst vertelt of het altijd zomer is aan boord van de Audi.