Eerste testnotities: Opel Ampera-E (2017)

De Opel Ampera-E is de eerste elektrische middenklasser met een opgegeven bereik van meer dan 500 kilometer. Dat allemaal dankzij een accupakket van 60 kWh. Het accupakket is net groot als dat van de basisversie van de Tesla Model S, maar die auto is dubbel zo duur. De theoretische 520 kilometer actieradius van de elektrische Opel klinkt fantastisch, maar wat haal je nou eigenlijk in het echt? Autovisie testredacteur Peter Hilhorst stelt de langverwachte praktijkrange vast.