Eerste testnotities: Porsche 911 Carrera GTS (2017)

Meer pk’s, een strakker onderstel, een verbreed achterwerk, meer uitrusting en een met zwarte accenten spannender gemaakt uiterlijk. De Porsche 911 Carrera GTS staat voor 156.700 euro bij je op de stoep en dat is ruim twintig mille meer dan voor een gewone Carrera S. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst rijdt de GTS-versie op het Killarney circuit in Zuid-Afrika en vertelt waar deze nieuwe versie staat in het 911-programma.