Elektrische Morgan EV3 is er nu ook in maatje extra klein

De Morgan EV3 werd al een jaartje terug onthuld als eerste elektrische productiemodel van het Britse merk. Nu is die er ook voor een heel speciaal, jonger publiek.

Morgan EV3

Morgans staan erom bekend dat ze weinig wegen en klein zijn, maar de EV3 Junior is kleiner dan de meeste modellen en daarom alleen voor kinderen vanaf zes jaar oud. Dat ze bij het illustere Britse merk nog steeds humor hebben, blijkt wel uit deze beschrijving van het ‘nieuwste model’.

De Morgan EV 3 Junior is natuurlijk een compactere versie van de elektrische auto die in 2016 op de Autosalon van Genève onthuld werd. Dat model kan een topsnelheid van 150 kilometer per uur rijden, al wordt de actieradius van 240 kilometer op een volle accu daarmee wel wat lastig te halen.

Zestien kilometer

De specificaties van de EV3 Junior zijn wat dat betreft van een heel ander caliber: de top van 16 kilometer per uur kan zowel voorwaarts als achteruit gehaald worden. De actieradius bedraagt eveneens 16 kilometer, maar niet nadat de accu in vier uur helemaal is opgeladen. Net als de ‘echte’ auto is de koets deels uit koolstofvezel vervaardigd – in het interieur tref je bovendien hout en leer aan.

Alleen van de prijs van de Morgan EV3 Junior worden we wat minder vrolijk: voor niet minder dan 8.000 pond ben je de eigenaar van dit geinige driewielertje. Voor dat geldt koop je echter ook een nette A-segmenter…