Elektrische Seat eMii is vooral een experiment

Een geinige verrassing uit Spanje: de volledig elektrische Seat eMii is net opeens gepresenteerd. En wel met een interessant doel voor het merk.

Seat eMii

De elektrische Seat eMii is onthuld tijdens het Mobile World Congress, een grote technologiebeurs in Barcelona. Het betreft een studiemodel, dat veel techniek deelt met de volledig elektrische e-Up, waaronder de 82 pk-sterke elektromotor. Voor de actieradius wordt zo’n 150 kilometer opgegeven. Opvallend is dat de sprint van 0 tot 100 kilometer per uur in 11,3 seconden moet worden afgelegd, ruim een seconden sneller dan de Volkswagen.

Specialists at Metropolis:Lab Barcelona will be the first to test #SEAT’s eMii and e-fleet project. #MWC17 pic.twitter.com/NMuHXvHdMk — SEAT Official (@SEATofficial) February 27, 2017

Connectiviteit

Volgens het Spaanse merk dient de Seat eMii vooral als ‘opwarmertje’ voor de volledig elektrische auto die nog voor 2019 op de markt wordt gezet. Daartoe worden tien exemplaren van dit ‘studiemodel’ ingezet voor een experiment in Barcelona: de kleine vloot moet onder meer nieuwe connectiviteitssoftware in de praktijk gaan testen. Zo gaat het onder meer om een navigatiesysteem dat alternatieve routes kan voorspellen op basis van verkeersdrukte en een parkeerplekvinder.

Verwacht niet zelf in deze eMii te kunnen rijden – die eer zal namelijk voorbehouden zijn aan Seat-medewerkers.