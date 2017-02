Elextra is elektrisch, snel en Tesla-rivaal nummer zoveel

Als we een stuiver zouden krijgen voor iedere Tesla-concurrent die ‘de markt gaat veroveren’, dan konden we binnen no time een Model S P100D kopen. Want ja hoor, we hebben er weer één. Elextra Cars heet de nieuwkomer.

Elektrische startups schieten als mollen in een spelletje Whac-a-mole uit de grond en worden waarschijnlijk binnen een paar jaar door de realiteit teruggeslagen. Althans, sommigen. Met Lucid Motors lijkt het bijvoorbeeld goed te gaan, maar Faraday Future heeft het financieel moeilijk en NanoFlowcell moet eerst maar eens bewijzen dat zijn dubieuze techniek werkt.

Nu is er dus Elextra Cars, het bedrijf van de Zwitserse ontwerper Robert Palm en de Deense ondernemer Poul Sohl. Hun Elextra is een elektrische vierdeurs met vierwielaandrijving en genoeg vermogen om binnen 2,3 seconden van stilstand naar 100 km/h te zoeven. De auto moet in Stuttgart met de hand gebouwd gaan worden in een oplage van honderd exemplaren. Daarna wil Elextra Cars een tweede model introduceren.