F1-kampioen Emerson Fittipaldi komt met eigen supercar

Zegt de naam Emerson Fittipaldi jullie nog iets? De zeventigjarige Braziliaan is tweevoudig Formule 1-kampioen (1972 en 1974) en Indy 500-winnaar (1989 en 1993) en werkt nu samen met Pininfarina aan een supercar: de Pininfarina Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo.

Zoals die naam al aangeeft, gaat het om een auto die straks te downloaden is in het PlayStation-spel Gran Turismo 6 (mogelijk ook in het aankomende Gran Turismo Sport). Echter, volgens Pininfarina gaat de EF7 ook in productie en is de supersporter zelfs het eerste model in een reeks producten van Fittipaldi Motors.

Het enige wat we nu weten is dat de Pininfarina Fittipaldi – die begin maart op de Autosalon van Genève staat – een hardcore circuitwapen moet worden. Volgens Pininfarina heeft Fittipaldi “al zijn racekennis gebruikt om een nieuwe ervaring te creëren, die de rijvaardigheid van alle supercarliefhebbers in de wereld naar een hoger niveau zal tillen”. Wat dat ook mogen betekenen.