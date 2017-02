Euro NCAP viert twintigste verjaardag

Drie sterren, vier sterren, vijf sterren. Al twintig jaar lang rijdt Euro NCAP de meest uiteenlopende auto’s in elkaar met als doel om de veiligheid niet alleen in kaart te brengen, maar ook te verbeteren. Om de verjaardag goed te vieren, toont de organisatie aan wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd.

Één ster

Het was de slechtst scorende hatchback in de allereerste test van de EuroNCAP in 1997, de Rover 100. Autofabrikanten ontvingen de nieuwe tests dan ook niet met enorm veel enthousiasme, want de scores waren niet bijster goed. De Rover kreeg dan weliswaar slechts één ster, de Fiat Punto, Nissan Micra, Opel Corsa en Renault Clio haalden er slechts eentje meer. De Ford Fiesta en Volkswagen Polo scoorden het hoogst, met drie sterren.

Vijf sterren

Tegenwoordig hebben negen op de tien auto’s een EuroNCAP-rating. Sterker nog, met behoorlijke regelmaat scoren auto’s vijf sterren in de crashtests. In 1997 werd de organisatie nog aangevallen door autofabrikanten omdat het vrijwel onmogelijk zou zijn om vier sterren te scoren, destijds het maximum. De testen waren te streng, te extreem. Toch scoorde de Volvo S40 in 1997 als eerste auto vier sterren.

Ongelukken voorkomen

Waar het eerst vooral ging om het beschermen van de inzittenden, kijkt de organisatie nu ook of de auto een ongeluk kan voorkomen. Alle mogelijke veiligheidssystemen worden dan ook getest door Euro NCAP. Dat levert tegelijkertijd soms verschillende conclusies op, want soms is een veiligheidssysteem juist optioneel.

Video

Om de verschillen goed te laten zien nam Euro NCAP onderstaande video op, met een Rover 100 uit 1997 en een Honda Jazz uit 2017. Het mag duidelijk zijn dat er veel is gebeurd op het gebied van veiligheid, al moet er wel bij gezegd worden dat de Rover 100 destijds al 17 jaar meedraaide en de Jazz een van de topscorers is. Dat gezegd hebbende, levert het wel spectaculaire beelden op. Oordeel zelf: