Is dit de meest extreme Aston Martin DB11 tot nu toe?

Dat zou zomaar kunnen. Aston Martin zelf heeft de DB11 Coupé zo samengesteld. Het is een voorbeeld van hoe de personaliseringsafdeling van het legendarische merk, Q by Aston Martin, de nieuwste Britse sportwagen kan aankleden.

Aston Martin neemt altijd een bijzondere versie van een van zijn modellen mee naar de Autosalon van Genève, zo ook dit jaar. Voor de 2017-editie heeft Aston Martin de DB11 gespoten in de opvallende kleurstelling Zaffre Blue. Delen als de frontsplitter, de dorpelsierdelen, diffuser, het logo op de motorkap en buitenspiegelbehuizing zijn van koolstofvezel vervaardigd.

Afwerking

Ook binnenin hebben de stilisten van Q enkele elementen aan de oogverblindende coupé toegevoegd, zoals de lederen bekleding in Obsidian Black en het ‘Q by Aston Martin’-logo in de hoofdsteun. Onder de kap is een motorcover van carbon fibre gemonteerd.

Te koop

De koper van de blauwe sportcoupé krijgt er tevens een vierdelige kofferset bij, als hij daarvoor natuurlijk bijbetaald. De auto is te koop en Aston Martin heeft waarschijnlijk geen moeite om de speciale uitgave op de Geneefse autotentoonstelling te verkopen. Een prijskaartje wordt niet genoemd. Reken op een bedrag dat ver boven de basisprijs van afgerond 280.000 euro ligt.