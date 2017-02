F1-coureur Sergio Pérez in actie tegen Trump

Sergio Pérez heeft zich namens zijn thuisland Mexico bij een groepering gevoegd die tegengas biedt aan het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Sergio Pérez

De Forza India-coureur had al een keer resoluut duidelijk gemaakt dat hij niet gediend is van de uitspraken en acties die Trump kenmerken. Zo brak hij afgelopen najaar direct met zijn sponsor zonnebrillenmerk Hawkers, nadat het merk een komisch bedoelde tweet plaatste over Trumps beelbesproken muur op de grens tussen de VS en Mexico.

Nu stuurt hij wederom een signaal door zich bij een mondiale beweging onder de hashtag #BridgesNotWalls. De slogan wordt op allerlei plekken ter wereld getoond om een progressief tegengeluid te laten horen. Zo ook op een groter banner boven het Autódromo Hermanos Rodríguez – natuurlijk bekend als het circuit van de Grand Prix van Mexico.

NASCAR

Pérez is een van de eerste Formule 1-coureurs die zich hiermee duidelijk hebben uitgesproken. De rest houdt zich over het algemeen op de vlakte. Opvallend genoeg heeft nota bene de meest favoriete NASCAR-coureur, Dale Earnhardt Jr., zich wél al negatief uitgelaten over het immigrantenbeleid van Trump.