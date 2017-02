Familie-uitbreiding Mini Countryman

De Mini Countryman staat koud bij de vaderlandse dealers of het leveringsprogramma wordt al uitgebreid. Want wat er nu aan motorversies is geïntroduceerd, is nog maar het begin.

In de showroom staan momenteel alleen de Cooper, Cooper D, Cooper S en Cooper SD, terwijl op de prijslijst inmiddels ook de John Cooper Works-uitmonstering staat genoteerd. Binnenkort komt daar de Plug-in Hybrid nog bij. Aan de onderzijde van het leveringsprogramma verschijnt vervolgens de One.

Onder de 30

Laatstgenoemde zal ervoor zorgen dat de vanafprijs van Mini’s grootste model onder de prijs van 30.000 euro duikt. Hij krijgt een prijskaartje van € 29.900,-. Voor dat bedrag beschikt het instapmodel ook over een afwijkende motor. In het Limburgse Born krijgt men voor de One van Mini een 1,5 liter driecilinder aangeleverd met een motorvermogen van 112 pk. Daarmee is het blokje 24 pk minder sterke dan de Cooper-versie, die 136 pk uit de drie cilinders haalt.

Prijsrange

Hoewel de prijsstelling van de plug-in hybrideversie nog niet bekend is, loopt de prijsstelling van de Countryman nu van € 29.990,- tot € 50.900,- voor de JCW met 231 pk sterke 2.0-turbomotor.

VDL Nedcar

Alle types, inclusief de stekkerhybride, worden exclusief door VDL Nedcar geproduceerd.