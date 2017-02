Lichtere Ford GT Competition Series… is niet lichter

Ford is niet helemaal eerlijk geweest. Eind januari meldde het merk dat de nieuwe GT een droog gewicht heeft van 1385 kg. En dat klopt weliswaar, maar alleen als je een verregaand gestripte Ford GT Competition Series besteld.

De ‘gewone’ GT is dus zwaarder, al zegt Ford niet hoeveel zwaarder. Het zal echter best wat schelen, want de Competition Series neemt zijn dieet bloedserieus. Hij heeft bijvoorbeeld een lichtgewicht motorkap van Perspex, een dunner raampje achter de bestuurder, koolstofvezel wielen, een titanium uitlaat en wordt geleverd zonder airconditioning, een radio, speakers, bekerhouders en opbergvakjes.

Daardoor weegt de ‘lichtgewicht’ Ford GT dus 1385 kg, wat nog altijd meer is dan de McLaren 675LT (1230 kg) en Ferrari 488 GTB (1370 kg). Voor de aandrijving van de Competition Series zorgt de bekende 3,5 liter twinturbo V6, die 656 pk en 746 Nm levert. Het model is te bestellen in zes kleuren: Shadow Black, Frozen White, Ingot Silver, Liquid Blue, Liquid Grey en Triple Yellow.