Ford investeert in autonoom rijden met AI

Ford wil in 2021 een volledig autonoom rijdende auto op de markt brengen. Daartoe heeft het Amerikaanse merk een miljard geïnvesteerd in de ontwikkeling van AI: kunstmatige intelligentie.

AI

Grote kans dat Argo AI je weinig zegt. Maar het feit dat Ford de komende vijf jaar één miljard dollar in deze startup steekt, moet genoeg zijn om direct je interesse te trekken. Argo AI ontwikkelt namelijk kunstmatige intelligentiesoftware, onder leiding van voormalig topmensen van Google en Uber. En laat juist die techniek de sleutel zijn tot de ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

Het nog aanduidingsloze model dat Ford in 2021 op de markt wil brengen, moet vrijwel volledig zichzelf kunnen besturen. Concreet gaat het om het vierde van de vijf niveaus van autonoom rijden, waarbij een bestuurder zelfs in noodgevallen niet per sé moet hoeven ingrijpen. Ter vergelijking: de beste systemen die nu op de markt zijn, behoren tot het derde niveau.

Ford

De investering van Ford in Argo AI is bovendien bedoeld om technologie te ontwikkelen die ook door andere bedrijven gebruikt kan worden middels afname van een licentie. Maar in eerste instantie wil het merk de kennis vooral zelf gebruiken en toepassen op de ontwikkeling van eigen autonoom rijdende modellen.