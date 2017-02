‘Formule 1 kan flink EU-onderzoek verwachten’

Na een stemming kan door het Europees Parlement een onderzoek ingesteld worden naar mogelijke ‘oneerlijke praktijken’ in de Formule 1.

Formule 1

Al in 2015 werd door Formule 1-teams Force India en Sauber een klacht ingediend bij het Europees Parlement, inzake de oneerlijke verdeling van financiën binnen de hoogste autosportklasse. Nu is door inzet van een Brits lid van het EP, Anneliese Dodds, de mogelijkheid ontstaan om daadwerkelijk een onderzoek in te stellen naar eventuele overtredingen. Een grote meerderheid in het parlement stemde vandaag hiervoor, zo melden onder meer Britse media.

Volgens Dodds is het recente faillissement van het Manor F1-team een van de belangrijkste signalen dat het geld mogelijk op oneerlijke wijze verdeeld worden. Er wordt gesteld dat grotere teams zelfs bij het leveren van slechtere prestaties dan kleinere teams tóch meer inkomsten krijgen, vooral afkomstig uit de opbrengt van televisierechten.

Belasting

Daarnaast heeft het Britse lid zorgen uitgesproken over een extreem gunstige belastingconstructie waar de Formule 1 gebruik van maakt. Ook kan nieuwe eigenaar Liberty Media onderzocht worden voor een financiële transactie richting de FIA, nadat het internationale autosportorgaan groen licht gaf voor de overname van de sport door die partij enkele maanden geleden.

Dodds benadrukt dat ze niet wil dat er meer banen verloren gaan- in navolging van Manors faillissement – door de manier waarop de geldstromen in de Formule 1 gecontroleerd worden én dat de mondiaal geliefde sport niet op deze manier mag inboeten aan competitiviteit.