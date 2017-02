Geen kleine diesels voor geprijsde Opel Insignia Sports Tourer

De complete verkoopafdeling van Opel Nederland zit in de aanslag om verkoopcontracten te tekenen, nu de prijzen voor de grote middenklasser zijn vrijgegeven. Maar op de auto zelf is het nog een aantal maanden wachten. De importeur brengt de vijfdeurs Grand Sport en de stationwagon Sports Tourer tegelijk op de markt. Opvallend is dat bij de verkoopstart de Sports Tourer alleen met de grootste dieselmotor leverbaar wordt.

Opel heeft voor de Insignia twee benzine- en twee dieselmotoren beschikbaar, maar de kleinste zelfontbrander is dus niet voor de stationwagon beschikbaar. Het gaat om de 1,6 liter viercilinder, die er voor de vijfdeurs Grand Sport nota bene in twee configuraties (110 pk en 136 pk) is. Veelrijders zijn in het geval van de Sports Tourer aangewezen op de 2,0 liter viercilinder met 170 pk. Wie de Sports Tourer als kilometervreter wenst, krijgt dus een fors hogere vanafprijs voorgeschoteld, zoals uit onderstaande prijslijst blijkt.

Motorenprogramma

Het benzinemotorenprogramma is voor beide carrosserievarianten gelijk. De Duitsers bieden de Insignia aan met een fonkelnieuwe 1,5 en 2,0 liter turbomotor. Laatstgenoemde levert 260 pk en is standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving. De 1.5 is tweewielaangedreven en staat met 140 en 165 pk op de prijslijst. Een handbak is -op de 2.0 Turbo na- standaard, al kan er op de sterkste versies van de 1.5-benzine en 1.6-diesel ook een automaat worden besteld.

Uitrusting

Voor de aankleding van de grote middenklasser is er keuze uit de niveau’s Online Edition, Business Edition en Innovation. Tot de standaard aanwezige zaken behoren onder andere elektrisch bedienbare ramen vóór en achter, airconditioning, lederen stuurwiel met stuurwielbediening, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, 17 inch wielen met wieldoppen, radio 4.0 IntelliLink – Digitale radio (DAB+), Bluetooth-/ USB (2.1)-aansluiting, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels ,vier airbags en een actieve motorkap, cruise control met snelheidsbegrenzer, parkeersensoren vóór én achter, Active Lane keep Assist, voetgangersdetectie, Automatic City Emergency Braking, verkeersbordherkenning, Opel OnStar en een startknop. De Sports Tourer beschikt tevens over een chromen daklijst en zwarte dakrails.

Opel Insignia Grand Sport – Sports Tourer

1.5 Turbo 140 pk

Online Edition – € 33.695 – € 34.945

Business Executive – € 34.545 – € 35.795

Innovation – € 37.545 – € 39.045

1.5 Turbo 165 pk

Online Edition – € 34.195 – € 35.445

Business Executive – € 35.045 – € 36.295

Innovation – € 38.045 – € 39.545

2.0 Turbo 260 pk

Business Executive – € 55.495 – € 56.745

Innovation – € 58.495 – € 59.995

2.0 CDTi 110 pk

Online Edition – € 34.895

Business Executive – € 35.745

Innovation – € 38.745

2.0 CDTi 136 pk

Online Edition – € 38.750

Business Executive – € 36.745

Innovation – € 39.745

2.0 CDTi 170 pk

Online Edition – € 41.750 – € 40.145

Business Executive – € 39.745 – € 40.990

Innovation – € 42.745 – € 44.245