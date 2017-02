GRMN, what’s in a Toyota-name?

Met dank aan Toyota hebben we weer een nieuwe aanduiding voor een hot hatch. Naast GTI, RS, Cupra, ST en bijvoorbeeld OPC komt er nu GRMN bij. De aanduiding wordt door Toyota voor de snelste Yaris ooit gebruikt.

Volgende maand, op de Autosalon van Genève 2017, wordt de naam voor het eerst toegepast. Op de Geneefse beursvloer debuteert de snelste uitmonstering van de Yaris. Dachten wij eerder dat de auto Gazoo Racing zou gaan heten, de G en R van Toyota’s race-afdeling zit inderdaad in de naamgeving van het eerste nieuwe hot hatch-model. GRMN wordt door Toyota elders in de wereld al gebruikt.

High Performance

De Japanse autobouwer verklapt niet alleen de naam van zijn high-performance Yaris, zij geven tevens meer duidelijkheid over de aandrijflijn van het sportieve topmodel. De Yaris GRMN zal worden aangedreven door 1,8 liter benzinemotor. Om tot het vermogen van meer dan 210 pk te komen is op de viercilinder een compressor geschroefd. De fabrikant lepelt de geblazen krachtbron in de driedeurscarrosserie.

Naast de hot hatch lanceert Toyota in Zwitserland ook een studiemodel, de i-Tril. Met het prototype geeft Toyota zijn visie weer op de auto voor 2030. De i-Tril concept is elektrisch aangedreven en draagt de signatuur van Toyota’s Europese designafdeling ED2, gevestigd in Nice. Dezelfde heren hebben tevens het ontwerp van de Yaris GRMN voor hun rekening genomen. Voor de i-Tril is gekozen voor een 1+2-stoelopstelling, maar het is nog even afwachten wat dat precies inhoudt.