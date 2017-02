Groene geweldenaar: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Porsche heeft weer een gave, zeer krachtige én milieuvriendelijke primeur op de Autosalon van Genéve: de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

En wát een indrukwekkende cijfers: 680 pk, 850 Nm (nota bene vanaf nauwelijks meer dan stationair toerental), een sprint van 0-100 km/u in 3,4 seconden en een topsnelheid van 310 km/u. Dat zijn absolute supercarwaarden, maar dan voor een limousine.

Je zou de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid zelfs een hyperlimousine kunnen noemen, want volgens het Duitser merk deelt de auto de ‘booststrategie’ met de Porsche 918 Spyder. Op louter elektro-power kan ‘ie vijftig kilometer rijden, het verbruik volgens de NEDC bedraagt 2,9 liter op honderd kilometer – de CO2-uitstoot komt dus uit op 66 gram per kilometer.

V8

Niet dat de geblazen 4.0-liter V8 zo ouderwets is, overigens. Die levert zo’n 550 pk, terwijl de elektromotor goed is voor 136 pk. Dat vermogen komt via een 8-traps PDK op alle vier de wielen terecht.

Luchtvering is standaard, net als keramische remmen, diverse prestatieverbeterende hulpsystemen en 21-inch lichtmetaal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden kiezen uit een reguliere uitvoering of een auto met 15 centimeter langere wielbasis

De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid is nu al te bestellen en wordt in juli geleverd in Nederland. Een reguliere versie heeft een vanafprijs van € 198.600, de de luxere Executive-uitvoering kost minimaal € 212.300.