Onder de hamer: Aston Martin Lagonda voor de sleutelaar

Ben je een beetje handig? Dan kun je over het algemeen wel een klassieke auto restaureren. De Aston Martin Lagonda is op die regel echter een uitzondering, want oh… die lastige elektronica.

Autoliefhebbers weten het; Aston Martin ging met de Lagonda (1976 – 1990) net iets te ver. In de ogen van velen qua design, maar zeker weten qua elektronica. Vooruit, niets was eind jaren zeventig / begin jaren tachtig zo ‘cool’ als een digitaal instrumentarium, maar de Lagonda ging er flink de mist mee in. De boel werkte voor geen meter, zelfs toen ‘de boel’ nog nieuw was.

“De boel werkte voor geen meter, zelfs toen ‘de boel’ nog nieuw was”

In totaal bouwde Aston Martin 645 Lagonda’s. De hoekige luxesedan was het eerste productiemodel ter wereld met een computersysteem en televisieschermen aan boord. Minder geavanceerd waren de drietraps automaat van Chrysler en de achtcilinder van Aston Martin, die tot en met 1986 nog carburateurs had.

Deze beige Lagonda Series II (1981) is in 2001 door zijn huidige eigenaar gekocht als restauratieproject. Van die restauratie is echter niets gekomen en de auto heeft simpelweg al die jaren in een opslagruimte gestaan. Hij is door een Aston Martin-specialist nagekeken en zou een soepel lovende motor hebben en werkende elektronica.

Hij wordt aangedreven door een 5,3 liter V8 met (volgens het veilinghuis) 310 pk. De Aston Martin gaat op 25 februari onder de hamer bij Silverstone Auctions in het Verenigd Koninkrijk en hij mag zonder reserve weg. In goede staat levert een Lagonda over het algemeen zo’n 50.000 à 100.000 euro op.