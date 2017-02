Hardcore Lexus LC F doemt op aan de horizon

Lexus heeft de typeaanduiding LC F gepatenteerd. Dat duidt erop dat we – waarschijnlijk volgend jaar – een extremere versie van de LC 500 en LC 500h gaan zien.

Momenteel levert Lexus van zowel de GS als de RC een F-versie. Beide hebben een 477 pk sterke 5,0 liter V8 onder de motorkap, maar die motor ligt al LC 500, dus moet Lexus voor de LC F met iets anders komen. Een sterkere variant van de bekende achtcilinder of een hybride aandrijflijn misschien.

Naast de LC 500 levert Lexus ook de LC 500h, een hybride die een gecombineerd vermogen van 359 pk uit een 3,5 liter V6 en een elektromotor haalt. De LC 500 (met V8 dus) doet minder dan 4,5 seconden over de sprint naar 100 km/h. De concurrenten van de Lexus moeten we zoeken in de hoek van de BMW 6 Serie en de Mercedes-Benz S-Klasse Coupé.