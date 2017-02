Helemaal los met de Pagani Huayra Roadster

Sommige auto’s zijn gewoon in één woord adembenemend – ondanks het open dak! Maak kennis met de beeldschone Pagani Huayra Roadster.

Pagani Huayra Roadster

Het is alweer zo’n zes jaar geleden dat we de eerste glimpen opvingen van de gesloten Pagani Huayra, dus je zou kunnen zeggen dat het de hoogste tijd werd voor de open variant. Nu is die pas officieel onthuld – natuurlijk ook voorafgaand aan de Autosalon van Genève.

Het is werkelijk een prachtige auto geworden. Niet alleen de manier waarop de auto dakloos is gemaakt (voor regenachtige dagen is er een hard paneel óf een stoffen kapje), maar vooral het wulps gevormde achterdek dat het motorcompartiment afsluit is een waar kunstwerk te noemen. Bovendien is de geblazen V12 van AMG nog wat sterker geworden: de bestuurder beschikt nu over 764 pk.

Lichter

Daarnaast heeft de Italiaanse hypercarspecialist nog iets bijzonders geflikt: de auto is zowaar lichter dan de gesloten variant. De Pagani Huayra Roadster weegt 1.280 kilogram. Het ontbreken van de vleugeldeuren helpt daarbij natuurlijk ook mee, maar ongetwijfeld heeft Pagani nog meer trucjes uitgehaald.

Er worden honderd exemplaren van deze cabriolet gebouwd, die voor bijna 2,3 miljoen euro (exclusief belastingen) verkocht zijn. Maar wegdromen bij deze prachtige open hypercar kan natuurlijk gelukkig nog altijd.