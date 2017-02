Honda Civic Type R maakt Europees debuut

Waar Honda met de vorige Civic lang op een sportief topmodel liet wachten, is dat bij de nieuwe generatie niet het geval. In Genève staat hij al, de nieuwe Honda Civic Type R.

Spoiler alert

Zo subtiel als een … in een … . De nieuwe Honda Civic Type R belooft net als zijn voorgangers weer lekker extreem te worden. In Parijs zagen we eind vorig jaar de conceptversie al en nu trekt Honda in maart op de Autoshow van Genève het doek van de nieuwe generatie. Gezien de vorige generatie kunnen we er vanuit gaan dat hij dicht bij de conceptversie zal blijven. Dat betekent uitgeklopte spatborden, 20 inch wielen en genoeg spoilers om zelfs een Subaru Impreza WRX STI jaloers te maken.

Voorwielaandrijving

De nieuwe Honda Civic Type R maakt net als zijn voorganger gebruik van een 2,0 liter turbomotor. Hoeveel vermogen hij nu levert wil Honda nog niet prijsgeven, maar reken op meer dan de 310 pk en 400 Nm die hij voorheen had. Honda gebruikt namelijk de nieuwe generatie turbomotor voor de nieuwe Type R. Als we de traditie een beetje volgen, betekent een nieuwe generatie ook meer kracht. De Japanners volgen niet het voorbeeld van Ford met de Focus RS, maar laten alle kracht nog altijd los op de voorwielen.

2015

Slechts twee jaar was hij op de markt, de vorige Honda Civic Type R. In die tijd wist hij hoge ogen te gooien. Even vergeten hoe hij uit de test kwam? Bekijk dan de review uit 2015 hieronder!