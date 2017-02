HSV GTSR W1: Holden Commodore neemt afscheid met 645 pk

De nieuwe Holden Commodore is gewoon een Opel Insignia Grand Sport en niet meer een ‘good old’, op Amerikaanse leest geschoeide achterwielaandrijver. Wat we daaraan gaan missen laat Holden nog even haarfijn zien met deze HSV GTSR W1.

Vooropgesteld, die naam – of beter gezegd, die aanduiding – bekt natuurlijk niet echt en had ook op een wasmachine van Electrolux kunnen staan. Laten we daar echter niet al te lang bij stilstaan, want het gaat bij de GTSR W1 om wat er onder die flinke motorkap ligt. Want dat is de 6,2 liter V8 met supercharger uit de Chevrolet Corvette C6 ZR1, die in de Holden goed is voor 645 pk en 815 Nm.

“Zonder digitale waakhond haalt de GTSR W1 zijn absolute top ook niet”

De HSV (wat staat voor Holden Special Vehicles) gaat in 4,2 seconden van stilstand naar 100 km/h en houdt het bij een elektronisch afgeregelde maximumsnelheid van 250 km/h voor gezien. Zonder digitale waakhond haalt de GTSR W1 zijn absolute top overigens ook niet, want bij 293 km/h loopt hij door zijn handgeschakelde zesbak met korte verzetten in de toerenbegrenzer.

Hoe dan ook, volgens Holden is de GTSR W1 niet alleen snel in een rechte lijn, maar zou hij ook op het circuit zijn ‘bloke’ moeten staan. De gespierde sedan is uitgerust met een opgewaardeerde wielophanging met instelbare dempers (andere HSV-modellen hebben Magnetic Ride Control). Hij rolt op 20 inch wielen voor en achter (die 1,27 centimer verder naar buiten staan) en is voorzien van stevige remmen van AP Racing.

LEES OOK: HOLDEN ASTRA – MIX TUSSEN OPEL ASTRA EN CHEVROLET CRUZE

HSV bouwt slechts driehonderd stuks van de GTSR W1. Het model is een laatste saluut aan de goede oude (en heerlijk ouderwetse) Australische sedan, voordat eind dit jaar de voorwielaangedreven Opel Insignia Grand Sport met Holden-badge hem komt vervangen. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma rijdt deze week in Australië met een ‘oude’ Commodore. Houdt Autovisie Magazine in de gaten voor zijn verhaal.