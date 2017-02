Hyundai i30 Wagon laat zich al deels zien

De fonkelnieuwe Hyundai i30 staat koud bij de dealers of de fabrikant stelt de tweede van de drie carrosserievarianten voor. Na de hatchback is het nu de beurt aan de Wagon. Op de Autosalon van Genève 2017, van 9 tot en met 19 maart wordt gehouden, trekt Hyundai het doek van de grootste koets voor een i30. De fabrikant plaagt de wereld alvast door een eerste foto van een half belichte Hyundai i30 Wagon de wereld in te sturen.

Het is een echte teaser. De fabrikant stuurt het plaatje uit, zonder begeleidend schrijven. Tegenover Autovisie liet de autobouwer al eerder weten dat de Hyundai i30 Wagon een eigen styling zou krijgen met een eigen karakter. Binnenkort geeft het merk meer informatie over de Hyundai i30 Wagon vrij. De stationwagon zal langer zijn en beschikken over meer laadliters. Voor de aandrijving leunt de Wagon op het programma van de i30, wat betekent dat de Wagon met onder andere een nieuwe 1.4-benzinemotor met turbo leverbaar wordt.

Hyundai start de levering deze zomer. De productie heeft in Tsjechië plaats. Na de Wagon brengt Hyundai van de i30 nog een Fastback, terwijl er op basis van de vijfdeurs hatchback en de Fastback ook een snelle N-uitmonstering komt.

