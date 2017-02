Italdesign lanceert nieuw merk in Genève

Unieke auto’s voor een heel select publiek. In Genève lanceert Italdesign een nieuw automerk dat gelimiteerde sportwagens gaat bouwen: Italdesign Automobili Speciali.

Sportwagen

Het eerste model van Italdesign Automobili Speciali zal niet lang op zich laten wachten. Op de Autosalon van Genève trekken de Italianen al het doek van de auto, die vervolgens in zeer kleine oplage gebouwd moet gaan worden. Vanaf vandaag weten we in elk geval hoe het logo eruit zal komen te zien dat op de sportwagen komt te zitten. Veel meer is er dan ook niet bekend over de auto die in Genève getoond gaat worden. Uit de onderstaande teasers kunnen we zien dat hij een flinke spoiler krijgt en scherpe lijnen, maar meer ook niet.

Audi Q2

Vorig jaar gaven de Italianen al aan dat ze in staat waren om in kleine series auto’s te gaan produceren in het Italiaanse Nichelino. Het is niet de eerste keer dat Italdesign de productie van een auto op zich neemt. Zo bouwde het in de late jaren 70 al de BMW M1. Recenter heeft het bedrijf nog zeventig exemplaren van de Audi Q2 in elkaar gezet. Nu rolt dat model van de band in Ingolstadt, maar de voorseriemodellen werden door Italdesign in elkaar gezet. De productie van de Q2 gaf dan ook het vertrouwen dat het bedrijf in staat is om zelfstandig auto’s te produceren.

Genève

De auto’s moeten wereldwijd verkocht gaan worden – vooral aan verzamelaars. Italdesign Automobili Speciali regelt alles zelf: het testwerk, de homologatie en uiteraard het design. In Genève wordt het eerste model op 7 maart onthuld. Hieronder zie je de teasers tot nu toe.