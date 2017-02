Eerste eigen Italdesign-product is supercar zonder naam

Italdesign is in alle opwinding iets vergeten klaarblijkelijk. Want we weten dat het ontwerphuis met het eigen merk Italdesign Automobili Speciali komt. We weten nu ook dat dit de eerste auto van dat merk is. Maar we hebben nog geen flauw idee hoe het apparaat gaat heten.

Onderhuids zal er in ieder geval wel ergens Lamborghini Huracán te lezen zijn, want we hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat de Italdesign enigszins op zijn Italiaanse broeder leunt. Hij wordt aangedreven door dezelfde 5,2 liter V10 (Italdesign noemt geen vermogen) en gaat eveneens in 3,2 seconden van stilstand naar 100 km/h.

Italdesign schrijft echter dat de auto is ontwikkeld op een modulair chassis, dat is opgetrokken uit aluminium en koolstofvezel. Het ontwerp van de koolstofvezel carrosserie is een allegaartje en doet ons denken aan dat van de Nissan GT-R (schuin van voren, daklijn en heupen), Glickenhaus SCG 003 (schuin van voren, de neus), Koenigsegg Regera en Lamborghini Huracán (beide schuin van achteren, spoiler en lichtpartij).

De Italdesign is overigens wel een stukje groter dan de Huracán, met een lengte van 484,7 cm (plus 38,8 cm), een breedte van 197,0 cm (plus 4,6 cm) en een hoogte van 120,4 cm (plus 4 cm). Van de nog naamloze sportwagen worden niet meer dan vijf exemplaren gebouwd. De officiële onthulling ervan vindt uiteraard begin maart op de Autosalon van Genève plaats.