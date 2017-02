Jeep Grand Cherokee Trackhawk komt in april

Voor wie de Grand Cherokee SRT met zijn 468 pk niet krachtig genoeg is, komt er de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. De sterkste Jeep is nu bevestigd voor de autoshow van New York in april.

Hellcat

Een gigantische supercharger moet ervoor zorgen dat het vermogen fors stijgt. De 6,2 liter V8 zit ook in de Dodge Challenger Hellcat en in die auto levert hij 717 pk. Waar hij in die auto alleen de achterwielen aandrijft, krijgt de Jeep Grand Cherokee Trackhawk – uiteraard – vierwielaandrijving. Om die reden is het nog even afwachten of Jeep het aandurft om hem 717 pk te geven, aangezien de aandrijflijn behoorlijk wat kracht te verwerken krijgt. In een eerdere one-off versie van de Jeep Wrangler, de Trailcat, leverde de motor echter wel gewoon de volledige 717 pk’s, dus de kans is groot dat ook de Grand Cherokee Trackhawk dat vermogen gaat krijgen.

LEES OOK: JEEP WAGONEER KOMT IN 2020 IN TWEE VARIANTEN

Aanpassingen

Naast de motor verandert er onderhuids nog meer aan de Grand Cherokee. Het onderstel wordt meer afgestemd op straatgebruik en er worden andere dempers gemonteerd. Ook de remmen worden ten opzichte van die van de SRT nog een maatje groter. Van buiten zul je hem vooral herkennen aan de agressievere neus en aangepaste motorkap.

New York

Jeep neemt de Grand Cherokee Trackhawk mee naar de autoshow van New York, die in april plaatsvindt. Dat is bevestigd aan het Amerikaanse Motor Authority. Later dit jaar moet hij in de Verenigde Staten al in de verkoop gaan. Of hij ook naar Europa komt, is nog maar de vraag. Reken in elk geval op een astronomisch bedrag aan BPM als hij komt. In het geval van de Grand Cherokee SRT is het namelijk al 83.290 euro, dankzij de uitstoot van 315 gram per kilometer.