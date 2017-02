Kahn Design WB12 Vengeance Volante: De DB9 leeft!

Zit er nog leven in de DB9? Bij Aston Martin zelf niet, maar bij het eveneens Britse Kahn Design nog wel degelijk. Daar gaan ze op basis van een DB9-chassis deze WB12 Vengeance Volante bouwen, die in maart op de Autosalon van Genève wordt onthuld.

We kunnen dat op bijgaande teaserfoto niet zien, maar de Vengeance Volante heeft een grille die ons aan de muilkorf van Hannibal Lecter doet denken. Dat weten we omdat er ook al een dichte Kahn Design WB12 Vengeance is.

“De aluminium carrosserie is op geen punt gelijk aan die van de DB9”

Zowel die auto als de Volante worden opgebouwd op een nieuw DB9-chassis. Volgens Kahn Design duurt het zo’n tweehonderd uur om een Vengeance in elkaar te zetten. De aluminium carrosserie is aangekleed met koolstofvezel details en is op geen punt gelijk aan die van de DB9

Zo is de Vengeance een stuk breder dan de donorauto, vooral achter. Iets wat je kunt zien aan de banden die onder de Kahn Design zitten. Die meten 225 voor en 335 (!) achter en zitten om respectievelijk 20 en 21 inch wielen.

Mechanisch laat Kahn Design alles bij het oude. De 5,9 liter V12 levert nog steeds 517 pk en 620 Nm en is nog gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat.