Kleine historische collectie van Subaru

Is het management van Subaru nu zo bescheiden of hebben ze ruimte tekort om een mooie collectie klassieke modellen te tonen? De Japanse autobouwer kiest ervoor om naast zijn grootste en belangrijkste fabriek in het Japanse Gunma een verzameling historische modellen te presenteren die wat heeft betekent voor het merk.



In het kort, geen spectaculaire collectie waarvoor je meteen het vliegtuig naar Japan moet pakken, maar wel een aardige verzameling Subaru’s die je tijdens een bezoek aan de fabriek in de rondleiding meeneemt. We tonen enkele modellen die in Gunma acte de presence geven.

De stamboom van Subaru gaat terug tot 1958, toen de Japanse autobouwer de 360 introduceerde. Het kleine stadsautootje volgde na een eerdere poging om met een grote auto te komen. Dat grotere model, een vierdeurs sedan, bleef echter een prototype. Uiteindelijk zijn er 20 stuks gebouwd. Tussen de P1 gedoopte sedan en de 360 zat vier jaar. Subaru vervaardigde op dat moment al scooters. Na de Tweede Wereldoorlog startte het bedrijf met de bouw van de tweewieler. Het moederconcern van Subaru was op dat moment een fabrikant van vliegtuigonderdelen. Het werd in 1917 opgericht. Inmiddels heet de gehele onderneming Subaru Corporation. Een terechte keuze, aangezien 95 procent van het bedrijf van de auto’s afhankelijk is.

De allereerste Subaru had een tweecilinder motor onder de kap. De introductie van de boxermotor volgde enkele jaren later. Vorig jaar vierde Subaru de vijftigste verjaardag van zijn boxermotor. Tot dat moment had Subaru dik 15 miljoen boxermotoren geproduceerd. De Japanners blijven de boxerkrachtbron trouw. De fabrikant werkt momenteel aan de volgende generatie. Dat wordt een viercilinder met turbo en een kleiner slagvolume dan de huidige benzineversie.

Na de 360 bracht Subaru de Sambar, een bedrijfswagen. Beide types voldeden aan de eisen van de Japanse overheid voor zogeheten kei-cars. Zowel de 360 als de Sambar beschikte over achterwielaandrijving en de aandrijfbron achterin. Het eerste model met voorwielaandrijving en de motor voorin verscheen in 1966. Deze 1000 gedoopte sedan was tevens het eerste model van de autobouwer met een boxermotor aan boord.

Begin jaren zeventig verschijnt de eerste Subaru met vierwielaandrijving. De fabrikant introduceert de techniek op de zogeheten Leone-familie, de voorganger van de Impreza. Vanaf dat moment zijn Subaru en 4×4 onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland positioneert de importeur de integraal aandrijving heel nadrukkelijk als USP. Zelfs op de eerste generatie Justy krijgt het 4WD-stempel mee.

Met de XT Turbo en Legacy betreedt het merk eind jaren tachtig nieuwe marktsegmenten. De Legacy komt boven de Leone in het programma en vormt tevens de basis voor de Outback, die feitelijk nog altijd Legacy Outback heet. De opgeruigde stationwagon krijgt navolging van de concurrentie, zoals de Volvo V70 XC en de Audi A6 Allroad. De XT Turbo was een eenmalige exercitsie. Er verscheen later nog wel een sportcoupé in het programma, maar dat SVX gedoopte type met zescilindermotor aan boord stond hoger in de markt.

De komende jaren lanceert Subaru elk jaar een nieuw model. In de Verenigde Staten en Japan verscheen vorig jaar al de nieuwe Impreza. In maart dit jaar wordt de nieuwe XV gepresenteerd. Daarna is het de beurt aan de Legacy en de Outback. Voor 2018 staat een grote crossover op stapel, maar dat model is niet voor Europa bedoeld. In 2019 lanceert het bedrijf zijn eerste plug-in hybrid, gekoppeld aan een boxermotor. In 2021 moet de eerste elektrische Subaru verschijnen.