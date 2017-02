Kleine range voor elektrische Peugeot Partner Tepee

Waar veel nieuwe elektrische auto’s een range hebben van zo’n 300 kilometer, houdt de Peugeot Partner Tepee Electric het veel eerder voor gezien. De elektrische aandrijflijn is dan ook niet zo nieuw als dat je zou verwachten.

Range

Peugeot levert al enkele jaren een elektrische versie van de Partner. In Genève lanceert het merk de Peugeot Partner Tepee Electric, de elektrische personenwagenvariant. De aandrijflijn is echter niet aangepast en dus krijgt de auto een 67 pk en 200 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Hij haalt zijn kracht uit een accupakket van 22,5 kWh dat bij de achterwielen geplaatst is. Daarmee heeft hij op papier een range van 170 kilometer (NEDC), wat in de praktijk neerkomt op een ruime honderd kilometer. De Peugeot Partner Tepee Electric blijft met die range behoorlijk achter op het aanbod van BMW, Volkswagen en Hyundai, die allemaal een elektrische auto met een range van zo’n 300 kilometer (NEDC) verkopen. De Opel Ampera-e gaat er met 500 kilometer (NEDC) helemaal ruim overheen, dit terwijl ze allemaal ongeveer hetzelfde kosten.

Ruim

In de Peugeot Partner Tepee krijg je echter wel een enorme hoop ruimte. Zo heb je tot het dak 1350 liter bagageruimte, terwijl de achterbank dan nog steeds overeind staat. Klap je de bank neer, kun je volgens Peugeot zelfs 3000 liter bagage kwijt. Met de garantie zit het ook goed, want op de elektromotor krijg je vijf jaar of 50.000 kilometer garantie en op het accupakket krijg je acht jaar of 100.000 kilometer garantie. Peugeot start in september officieel met de verkopen. Tegen die tijd komt ook de prijs, maar reken op zo’n 35.000 euro.