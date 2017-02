Iemand een one-off LaFerrari Special Projects besteld?

Miljardair zijn is niet makkelijk. Want hoe kun je jezelf op autogebied nou onderscheiden als je beide buurmannen al een LaFerrari voor de deur hebben staan? Wel, dan kijk je Ferrari eens lief aan en vraag je om een one-off van Ferrari Special Projects.

Hoewel, Ferrari lief aankijken is natuurlijk niet voldoende. Het merk uit Maranello vraagt immers gerust enkele miljoenen voor een unieke Special Projects-creatie. En er zit er weer een aan te komen, als we deze patenttekeningen en foto’s uit de database van de European Union Intellectual Property Office moeten geloven.

Ferrari heeft dit extreme model – dat ogenschijnlijk gebaseerd is op de 963 pk sterke LaFerrari – op 5 augustus 2016 gedeponeerd, dus gaan we ervan uit dat we de auto ergens eind dit jaar of misschien pas in 2018 te zien zullen krijgen. Het ontwerp van de mysterieuze auto is van 488 GTB- en LaFerrari-designer Flavio Manzoni.

Met dank aan Jasper van der Heiden voor de tip