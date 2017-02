Terugroepactie Lamborghini is nogal ironisch

Alle Lamborghini Aventadors en Veneno’s moeten terug naar de dealer wegens brandgevaar. En dat is niet voor niets, want het risico op vlammen is nou net het grootst bij typisch Lamborghini-gedrag.

De Aventador en Veneno hebben een probleem met het brandstofsysteem, waardoor benzinedampen kunnen ontvlammen doordat ze in contact komen met hete uitlaatgassen. De kans op brand wordt echter een stuk groter door – oh, ironie – het revven van de motor (wat Lamborghini-eigenaren doen) en het monteren van een niet-standaard uitlaat (wat Lamborghini-eigenaren eveneens doen).

In het geval van de Veneno is de terugroepactie natuurlijk begrijpelijk, maar op een bepaald niveau ook een beetje onzinnig. Er zijn drie dichte Veneno’s en negen Veneno Roadsters aan klanten afgeleverd. Klanten die enkele miljoenen voor hun investering… euhm… Lamborghini hebben betaald en er dus niet over denken om ermee te gaan rijden, laat staan te gaan revven.

Volgens de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) moeten alle Aventadors en Veneno’s die zijn gebouwd tussen 22 mei 2011 en 5 december 2016 terug naar de Lamborghini-dealer (dus ook de Aventador Anniversario-, Miura Homage-, Pirelli Edition- en Super Veloce-modellen). Met de recent geïntroduceerde Aventador S is niets aan de hand.