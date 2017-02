Land Rover gaat klassieke Range Rover restaureren

Cut out the middle man. Waarom andere bedrijven aan restauraties laten verdienen, als je dat ook zelf kunt doen? Land Rover gaat daarom nu ook zelf de oer-Range Rover compleet restaureren. Op Salon Rétromobile in Parijs staat het eerste exemplaar.

Reborn

Klassieke auto’s in ere herstellen is big business. Land Rover Classic begon daarom met Reborn, een programma waar oude Land Rovers weer volledig in nieuwstaat worden gebracht. Nu wordt daar ook de Range Rover aan toegevoegd. Om te laten zien wat er mogelijk is, heeft Land Rovers Reborn-afdeling alvast één exemplaar onder handen genomen. Die auto zie je hierboven – en onderaan uitgebreider – op de foto. In eerste instantie worden er tien exemplaren volledig terug naar nieuwstaat gebracht.

Rétromobile

Op de Salon Rétromobile, een van de grootste klassiekerbeurzen van Europa, laat Land Rover volgende week het resultaat zien aan het publiek. Op die beurs kun je ook zien wat Jaguars klassiekerafdeling aan het doen is. Jaguar toont op de beurs namelijk de nieuw gebouwde Jaguar XKSS, die eerder al in Los Angeles werd getoond. Ook staat er een E-Type die in een schuur gevonden werd, maar die nu weer helemaal in nieuwstaat verkeert.

