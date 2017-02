Lexus pakt uit met LS 500h in Genève

Na de kennismaking met de nieuwe Lexus LS in januari zullen we op de Autosalon van Genève kennismaken met de meest verantwoorde variant: de LS 500h.

LS 500h

Quad afmetingen wekt de Lexus LS 500h natuurlijk nog steeds ontzag: met z’n 5,235 meter mag de nieuwe Japanse limousine met recht een lel van een auto genoemd worden. Maar het grootste nieuws treffen we in Genève onder de kap aan. Daar huist in het geval van deze auto namelijk niet alleen een verbrandingsmotor, maar ook de componenten van de hybride aandrijflijn.

Welke dat precies zal zijn, laat Lexus nog niet los. We verwacht de bekende 3.6-liter V6 met 295 pk, die in samenwerking met een elektromotor een systeemvermogen van ruim 350 pk kan loslaten.

Lexus

Verwacht verder weinig productnieuws van Toyota’s luxedivisie, al zijn er wel andere geinige noviteiten. Zo laat Lexus voor het eerst de RC F GT3 zien. Bovendien presenteert Lexus – aansluitend bij het design van de LS 500h – een nieuwe communicatiestrategie onder de noemer ‘Experience Amazing’.