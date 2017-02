McLaren blijft trouw aan Woking

Nu het productieplafond van McLarens sportautofabriek in zicht is, zou er de behoefte kunnen zijn om een nieuwe lokatie te betrekken. Dat is niet het geval, is het antwoord van McLaren. “We blijven Woking trouw. Er zal nooit een McLaren elders worden vervaardigd”, stelt de zegsman van de Engelse sportwagenbouwer.

De woordvoerder van McLaren doelt daarmee op de capaciteitsproblemen die Aston Martin en Rolls-Royce hebben. Laatstgenoemde heeft zijn fabriek opnieuw moeten inrichten om de productie verder op te voeren, terwijl Aston Martin een tweede productiefaciliteit aan het bouwen is om de verkoop de komende jaren te groeien tot een jaarverkoop van 14.000 auto’s. In beide gevallen gaat de uitbreiding gepaard met het vergroten van de productieprogramma’s.

Drie productlijnen

McLaren is vooralsnog niet van plan om modellen aan het programma toe te voegen. De Sport Series, bestaande uit de 540 en 570, is en blijft het instapmodel. De autobouwer wil geen concessies aan het sportwagenconcept van het merk doen. En over een SUV hoef je al helemaal niet te beginnen tegen de Engelsen. Uitgesloten is het antwoord nu. De tweede productlijn is de Super Series, nu opgebouwd uit de MP4-12C en 650S en binnenkort voortgezet in de fonkelnieuwe 720S. Tot slot brengt McLaren de Hyper Series, de P1 en P1 GTR.

Flexibiliteit

McLaren bouwt nu 20 sportwagens per dag. Mocht de productie verder omhoog moeten, dan beschikt het in Woking over voldoende mogelijkheden, laat de autobouwer aan Autovisie weten. Het McLaren Production Centre, gelegen naast McLarens hoofdkantoor en door een tunnel met het McLaren Technology Center verbonden, kent nog enige flexibiliteit om de bouw van de tweezits sportwagens verder op te voeren. Vooralsnog is dat niet aan de orde.

Made in Britain

McLaren verhoogt het percentage van in Engeland gemaakte onderdelen tot 58 door de vervaardiging van het koolstofvezel chassis in Engeland onder te brengen. Momenteel wordt de monocoque in Oostenrijk ingekocht. Afhankelijk van de auto bestaat een McLaren nu voor 50% uit Engelse onderdelen. De productiefaciliteit voor het carbon fibre chassis komt in Sheffield (Groot-Brittannië) te staan. De faciliteit wordt gedeeld met de Formule 1-tak. De automotive tak investeert bijna 50 miljoen pond in de fabriek, die in 2020 op volle toeren draait.

Sinds 2011 bouwt het merk sportwagens in grote volumes. Vorig jaar verlieten 3286 stuks de productielijn. De productieteller staat nu op meer dan 10.000 stuks, waarvan zo’n 7000 stuks uit de Super Series.