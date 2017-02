Meer veiligheid, grotere motor voor vernieuwde Toyota Yaris

Ingrijpend is hij niet echt, de facelift van de Toyota Yaris. Maar zoals met elke update van een model, brengt de vernieuwing wel weer een hoop techniek met zich mee. De vernieuwde Yaris wordt veiliger en wordt ook leverbaar met een krachtigere motor.

1,5 liter

Die krachtigere motor was toch al bekendgemaakt? Ja, dat klopt. De topversie van de auto, de Yaris Gazoo, krijgt een 210 pk sterke turbomotor. Toch is dat niet de motor waar we het vandaag over hebben, want de normale Yaris wordt ook leverbaar met een krachtigere motor. De auto komt er met drie verschillende motoren, de 1,0 liter met 69 pk die we al kennen, een 1,5 liter die bijgestaan wordt door elektropower en een gecombineerd vermogen heeft van 100 pk en een nieuwe 1,5 liter viercilinder. Die laatste motor vervangt de 1,3 liter viercilinder, die 99 pk en 125 Nm produceerde. De nieuwe 1,5 liter levert 111 pk en 136 Nm. Krachtiger betekent niet onzuiniger. Sterker nog, de nieuwe motor moet zelfs twaalf procent zuiniger zijn door een betere thermische efficiëntie.

LEES OOK: GEFACELIFTE TOYOTA YARIS TREKT TRAININGSPAK AAN

Veiligheid

De vernieuwde Toyota Yaris krijgt een nieuwe neus en een nieuwe achterbumper. Juist van de achterkant is goed te zien dat het om de vernieuwde Yaris gaat, want de achterlichten hebben een compleet andere vorm en zijn nu voorzien van LEDs. Aan de voorkant heb je ook LEDs, maar alleen als dagrijverlichting. De standaarduitrusting is uitgebreid met een hoop actieve veiligheidssystemen. Zo beschikt de auto nu over een noodremassistent, een rijbaanassistent, grootlichtassistent en kan hij ook verkeersborden herkennen. In het interieur gebruikt Toyota betere materialen en zijn een aantal knoppen aangepast, zodat de bediening gemakkelijker is geworden.

Prijzen

Toyota trekt op de Autosalon van Genève officieel het doek van de vernieuwde Yaris. Dan zijn ook alle technische gegevens bekend. Wel laat het merk alvast de vanafprijs weten: 14.495 euro, gelijk aan die van het huidige model.