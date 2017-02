Mercedes-AMG E 63 nu ook in gezinsverpakking

Of je hele gezin – inclusief golden retriever – het kan waarderen is een tweede, maar met de Mercedes-AMG E 63 S Estate kun je ze in 3,5 seconden naar 100 km/h lanceren. Daarmee is het voorlopig de snelst sprintende stationwagen op de markt.

Andere verpakking

Toegegeven, we noemen meteen de specificaties van de meest extreme E 63 Estate die je kunt krijgen, de Mercedes-AMG E 63 S. Net als in de sedan levert de 4,0 liter V8 met dubbele turbo’s 612 pk en 850 Nm. Is je dat wat te extreem, dan kun je hem ook zonder ‘S’ krijgen. Dan heeft de auto 571 pk en 750 Nm. Daarmee is hij nog altijd goed voor een sprint van 0-100 km/h in 3,6 tellen. Juist, een tiende trager dan met 41 pk en 100 Nm meer. Daarmee is ook die versie sneller dan de Audi RS 6 Avant performance, die het in 3,7 tellen doet, ook al heeft die auto 605 pk.

Uitgeklopt

Net als bij de sedan zijn de voorste spatborden uitgeklopt. Zo bieden ze plaats aan de bredere voorwielen. De achterspatborden blijven echter gelijk aan die van de normale E-Klasse. Eerder leek het er nog op dat Mercedes-AMG hem ook achter fors breder zou maken, maar waarschijnlijk wordt dat bewaard voor een nóg snellere variant. De dorpels zijn ook aangepast, zodat hij optisch nog iets naar het asfalt getrokken wordt.

Drift Mode

Technisch is hij identiek aan de E63 sedan en dat betekent dat hij standaard beschikt over de negentrapsautomaat, het ieuwe luchtveringssysteem en het mechanische sperdifferentieel op de achteras voor de E 63 en het elektronische differentieel voor de E 63 S. Met die laatste is het bovendien ook mogelijk om alle kracht naar de achterwielen te sturen in de speciale ‘Drift Mode’. Wel heeft Mercedes-AMG extra werk gemaakt van het uitlaatgeluid, zodat het precies op de Estate afgestemd is.

Ruimte

Praktisch is hij ook nog altijd, want met een bagageruimte van 620 liter – of 1820 liter met de achterbank neergeklapt – doet hij niet onder voor de standaard E-Klasse Estate. Mercedes-AMG trekt het doek officieel van de auto op de Autosalon van Genève in maart. In april starten de verkopen vervolgens en in juni moet hij bij de dealer staan. De prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op zo’n 155.000 euro voor de E 63 Estate. Hier zie je alle prijzen van de sedan.

VIDEO: REVIEW MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC+