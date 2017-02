Mercedes-AMG GLC 63 Coupé aan het testen

Baas boven baas. De GLC 43 Coupé is niet bepaald ondergemotoriseerd met 367 pk, maar meer is altijd beter vinden ze in Affalterbach. Daarom komt er ook een Mercedes-AMG GLC 63 Coupé.

V8

Inmiddels is het een bekende, de 4,0 liter V8 met dubbele turbo. Mercedes-AMG levert hem immers niet alleen in de GT, maar ook in de C 63, de E 63 en in aangepaste vorm zit hij ook in de Mercedes-Benz G 500. De Mercedes-AMG GLC 63 Coupé moet de aandrijflijn krijgen van de E 63, aangezien dat model ook vierwielaandrijving heeft. De topversie gaat alleen geen 612 pk leveren, maar wordt iets teruggedraaid. Reken op iets minder dan 500 pk voor de ’63’ en zo’n 550 pk voor de ’63 S’. Daarmee wordt hij fors sterker dan zijn concurrentie, want de BMW X4 M40i schopt het tot 360 pk en de Porsche Macan Turbo met Performance Package heeft 440 pk. De kans is wel groot dat BMW met een X4 M met het vermogen van de M4 (431 pk) komt.

Niet alleen de Coupé

Mercedes-AMG komt niet alleen met de GLC 63 Coupé, maar ook met de normale GLC 63. Beide modellen moeten nog dit jaar debuteren en in de verkoop gaan. De prestaties moeten volledig gelijk worden. Zowel de GLC 63 als de GLC 63 Coupé moet in zo’n vier seconden naar de 100 km/h sprinten en een topsnelheid hebben van 250 km/h. Ondanks dat beide auto’s de aandrijflijn van de E 63 krijgen, hoef je niet te rekenen op de Drift Mode.