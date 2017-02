Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet schuilt in het donker

Even een korte reminder van Mercedes-Benz: de E-Klasse Cabriolet staat op de Autosalon van Genève. En ook al is deze foto erg donker, iedereen met een beetje fantasie kan bedenken hoe de open E-Klasse Coupé eruit ziet.

We hebben de foto overigens proberen lichter te maken, maar autofabrikanten leren snel. Er zitten helaas geen verdere details verborgen in de zwarte flank van de E-Klasse Cabriolet op de teaserplaat. Hoe dan ook, kijk naar bijgaande foto’s van de E-Klasse Coupé en geef hem in je hoofd de ‘S-Klasse Coupé / S-Klasse Cabriolet’-behandeling.

De E-Klasse Cabriolet komt met dezelfde motoren op de markt als zijn dichte broeder. Dat betekent dat er later dit jaar keuze is uit een E 200 (2.0 viercilinder turbo met 184 pk), een E 300 (2.0 viercilinder turbo met 245 pk), een E 400 (3.0 V6 turbo met 333 pk) en een E 220d (2.0 turbodiesel met 194 pk).

Voorgangers

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet (A124) – 1991-1996

Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet (A207) – 2010-heden