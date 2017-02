Mercedes-Maybach komt met G 650 Landaulet (update: eerste foto!)

Mercedes-Benz heeft weer wat gekkigheid bedacht. Na de G 63 AMG 6×6 en de G 500 4×4-2 komt het merk nu met de Maybach G 650 Landaulet.



Meer dan een teaserfoto heeft Mercedes-Benz niet laten zien, maar gelukkig is de G 650 Landaulet al op Instagram opgedoken (zie onder). Op Facebook schrijft Mercedes-Benz: “Eerst bouwden we de G 63 AMG 6×6. Nu heeft de ultieme offroader (de G-Klasse – RS) nog een verrassing voor jullie in petto. Blijf kijken…”

Sometimes you just have to post car news 😍 you know we love G wagons 👌🏼can’t wait to see it again in Geneva! 😎 #G65 #Landaulet Een foto die door gasoline.culture is geplaatst op 6 Feb 2017 om 5:58 PST



En als we blijven kijken, zien we dat het kenteken van de G-Klasse op de foto G6501 is. En dat is uiteraard niet voor niets, want de extreme Landaulet – die begin maart op de Autosalon van Genève – is inderdaad een G 650. Een Mercedes-Benz G-Klasse met een 6,0 liter twinturbo V12, 630 pk en 1000 Nm dus.

De G 63 AMG 6×6 werd van 2013 tot en met 2015 gebouwd. Het zeswielaangedreven monster heeft een 5,5 liter twinturbo V8 met 544 pk en 760 Nm. De Mercedes-Benz G 500 4×4-2 kwam daarna op de markt en moet het doen met een 4,0 liter twinturbo V8 met 422 pk en 650 Nm. Hij kost in Nederland meer dan drie ton.