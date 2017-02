Mitsubishi Eclipse Cross valt tussen ASX en Outlander in

Heeft iets Pontiac Aztek-achtigs nietwaar, die achterkant van de Mitsubishi Eclipse Cross? Of zeggen we nou iets wat wel héél oneerbiedig is?

We doelen natuurlijk op die in tweeën gesplitste achterruit met die spijl er doorheen. Dat had Pontiacs weinig positief ontvangen crossover vlak na de eeuwwisseling ook. Voor de rest lijkt de Eclipse Cross vooral veel op de Mitsubishi ASX en Outlander, waar hij tussenin gepositioneerd wordt.

“Mitsubishi heeft eerder een Eclipse in zijn leveringsprogramma gehad”

De auto maakt zijn debuut op de Autosalon van Genève en komt in de herfst van dit jaar op de Europese markt. Kopers kunnen dan kiezen uit een 1,5 liter turbobenzinemotor en een 2,2 liter turbodiesel. De eerste wordt gekoppeld aan een CVT, de tweede aan een achttraps automaat.

Mitsubishi heeft eerder een Eclipse in zijn leveringsprogramma gehad. Van 1989 tot en met 2011 leverde het Japanse merk vier generaties van een coupé en cabriolet met die naam.