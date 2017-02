NanoFlowCell Quant 48Volt heeft dubieuze techniek

Als deze NanoFlowCell Quant 48Volt echt kan wat zijn makers zeggen dat hij kan, dan zou het model de elektrische automarkt wel eens flink kunnen opschudden. Helaas zijn die makers nou juist het probleem.

Het bijzondere aan de Quant 48Volt is zijn mysterieuze brandstofcel. De technologie erachter is in de jaren zeventig door Nasa ontwikkeld (de Redox Flow Battery) en gepatenteerd, maar zou zijn doorontwikkeld door de oprichter van NanoFlowCell, de Zwitserse zanger en muzikant Nunzio La Vecchia (zien jullie waar dit naartoe gaat?).

De techniek zou als volgt moeten werken. De Quant 48Volt heeft twee brandstoftanks, waarvan de ene is gevuld met een positief geladen ionische vloeistof en de andere is gevuld met een negatief geladen ionische vloeistof. Die elektrolyten worden door een dun membraan gepompt, reageren met elkaar en produceren elektriciteit.

Lage spanning

Het bizarre is dat de NanoFlowCell ’s werelds eerste elektrische auto zou zijn die werkt met een lage spanning. De meeste elektromodellen werken met een spanning van tussen de 300 en 500 volt, maar de Quant 48Volt zou dat doen met 48 volt (iets wat over het algemeen alleen ‘trage’ voertuigen als golfkarretjes doen).

Actieradius van 1000 kilometer

Maar traag is de Quant 48Volt op papier niet. NanoFlowCell claimt dat hij wordt aangedreven door vier 140 kW elektromotoren en in 2,4 seconden van stilstand naar 100 km/h kan sprinten. Het model zou een afgeregelde topsnelheid van 300 km/h hebben en een theoretische actieradius van 1000 kilometer. Wat allemaal heel indrukwekkend klinkt, maar ook erg dubieus.

Bewijs is er niet

De energiedichtheid van de brandstofcel in de Quant 48Volt zou vijf keer die van Tesla’s lithium-ion accu zijn, maar bewijs is er niet. Daarbij strookt de ongelofelijke efficiency van de ‘flow cell’-batterij niet met wat er bekend is over de technologie. Tot slot beweert NanoFlowCell dat de Quant 48Volt werkt met een hoge stroom, lage spanning en relatief dunne kabels, maar dat er ondanks dat nauwelijks hitteopbouw is. Wat ons onmogelijk lijkt.

Daarbij heeft NanoFlowCell geen patenten op zijn technologie (de ‘autobouwer’ roept constant dat die nog afgegeven moeten worden) en is de staat van dienst van oprichter Nunzio La Vecchia niet bepaald brandschoon. Hij heeft zijn doctorstitel naar verluidt gekocht en is eerder voor de rechter gesleept wegens zwendel met een ‘revolutionaire zonnecel’. La Vecchia had her en der brievenbusfirma’s opgezet en schermde met nepoctrooien.

