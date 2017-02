Nederland ontkomt nog aan lange levertijden Toyota C-HR

Toyota’s C-HR is een opvallende verschijning. Zo opvallend zelfs dat Toyota een tikkeltje terughoudend is geweest in de verkoopverwachting, zo blijkt nu. Volgens een woordvoerder van Toyota Europa bedraagt de levertijd voor de SUV nu drie tot zeven maanden, afhankelijk van de uitvoering. In Nederland is vooralsnog geen probleem, zo laat de importeur desgevraagd weten.

De wachttijd voor Nederlandse kopers is niet zo lang als elders in Europa, geeft de importeur aan. Kopers van de SUV kunnen, afhankelijk van de uitvoering en kleurstelling tussen de twee en tien weken rijden. Dat is fors korter dan de periodes die het Europese hoofdkantoor opgeeft. Volgens de woordvoerder van de importeur hebben de overige landen mogelijk te weinig productieplaatsen gereserveerd, waardoor de vraag het aanbod al zo kort na de marktintroductie kan overstijgen.

Toyota C-HR

De fabrikant zegt inmiddels 50.000 orders te hebben ontvangen en de Turkse fabriek in drie ploegendiensten over zes werkdagen te laten draaien. Hoe het merk de levertijd wil terugdringen is nog niet bekend. Het concern heeft de C-HR wel op de Japanse markt geïntroduceerd. Iets dat de Japanners beter niet hadden kunnen doen, want volgens de Europese divisie is ook daar de C-HR een enorm succes.

Hybrid

De vraag naar de C-HR met de hybride-aandrijflijn is wereldwijd het grootst. Zo’n 90% van de kopers kiest voor de hybrideversie. In Nederland rijdt driekwart van de C-HR-kopers in de Hybrid. De overige kopers kiezen voor de 1.2 Turbo. Uit de statistieken van ‘Europe’ blijkt tevens dat de klanten van de C-HR een rijk aangeklede versie (80%) boven de basisniveaus verkiezen. Met de C-HR spreekt Toyota veel nieuwe klanten. Zo is in Italië 69% van de kopers nieuw voor het merk. In Duitsland 53%, in Groot-Brittannië en Frankrijk 63% en in Spanje zelfs 81%.

Orders

In Nederland zijn tot op heden 2.700 exemplaren van Toyota’s opvallend gestileerde SUV verkocht.