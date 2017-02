NextEV Nio EP9 claimt ‘snelste autonome auto ter wereld’

Elektrische supercars lijken tegenwoordig niet alleen als paddestoelen uit de grond te schieten, ze zijn ook nog eens gelijk supersnel. Tenminste, dat claimt de NextEV Nio EP9.

NextEV Nio EP9

Mocht je nog nooit van de NextEV Nio EP9 gehoord hebben – dat is de auto die de elektrische fabrikant afgelopen najaar voor het eerst toonde. De fabrikant uit Californië claimt de snelste supercar van het moment te hebben gebouwd. Dat statement is onder meer gebaseerd op rondetijden op het Circuit of the Americas in Austin, de laatste jaren bekend als locatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De record lap time: 2 minuten en 11,3 seconden.

Maar alsof dat nog niet genoeg is, heeft NextEV de Neo EP9 ook nog in autonome stand snelle rondjes laten draaien. Naar verluidt leverde dat een snelste tijd van 2 minuten en 40,33 seconden op. Daarmee moet het in elk geval de snelste autonome auto op het circuit in kwestie zijn. De hoogste topsnelheid ligt daarbij zelfs op meer dan 250 kilometer per uur.

Formule E

Dat klinkt allemaal als heel wat bombarie, maar vergeet niet dat NextEV is vertegenwoordig in de Formule E en dus weet hoe je een snelle, efficiënte elektrische racer moet bouwen. Volgens de specificaties moeten de vier inboard-elektromotoren voor bijna 1.350 pk zorgen. Dat heeft eerder trouwens al een rondetijd van 7 minuten en 5,12 seconden opgeleverd op de Nürburgring – ook een record voor elektrische auto’s.

Meer weten over deze auto? Op 10 maart wordt ‘ie pas officieel gelanceerd, eveneens in Austin. We zijn wel benieuwd of NextEV daarna ook een autonome recordpoging op het Nürburgring aandurft…