Niets is te gek: Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Wat heeft 630 pk, 1.000 Nm, vierwielaandrijving, een halve meter bodemspeling, een verlengde wielbasis,een open dak én een Maybach-badge? De Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, natuurlijk.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

De G-Klasse kent op z’n zachtst gezegd een opmerkelijke en lange levensloop. Vooral de laatste jaren verschijnen er een hoop varianten waarbij de wenkbrauwen omhoog gaan: wat te denken van de waanzinnige AMG G 63 6×6 en de G500 4×42. Met het einde van dit model nu echt in zicht verschijnt er nog één extravagant variant: de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Slechts 99 exemplaren worden er gebouwd van deze G, voorzien van de bekende zesliter V12 met twee turbo’s die 630 pk en 1.000 Nm koppel naar alle vier de wielen stuurt. Minstens zo indrukwekkend – maar dan in negatieve zin – is de uitstoot, die maar nét onder de kolossale 400 gram CO2 per kilometer blijft.

Luxe

Pas echt imposant zijn de afmetingen en uitrusting van deze G-Klasse. De auto is 5,3 meter lang, heeft een wielbasis van 3,4 meter en is 2,2 meter hoog. Ruimte zat dus voor vier mensen, waarbij de achterste twee kunnen genieten van frisse lucht met de kap omlaag – uiteraard met een druk op de knop.

Bovendien is er privacyglas tussen het voor- en achtercompartiment, zodat de passagiers achterin helemaal ‘afgesloten’ kunnen genieten van de massagestoelen en de gekoelde of verwarmde bekerhouders. Ook zijn er speciale tafeltjes om het gebruik van tablets te vergemakkelijken – mochten de onboard-entertainmentsystemen niet toereikend zijn.