Nieuwe basismotor Audi Q5 zorgt voor groot prijsverschil

Minder vermogen, een handbak in plaats van een automaat en aandrijving op de voorste wielen in plaats van op alle vier. Het maakt het verschil tussen een instapprijs van € 53.935,- en een instapprijs van € 62.185,- voor de kersverse Audi Q5.



Audi levert de SUV vanaf nu voor een fors lagere prijs, als 2.0 TDI met 150 pk. Je levert op meer in dan alleen vermogen, een aandrijfas en een automaat. Het trekgewicht van de nieuwe motorversie ligt 400 kg lager en als het om het prestatieniveau gaat, ligt de topsnelheid 5 km/h lager en duurt de acceleratie 0-100 km/h 0,8 tellen langer. Het verbruik daalt ook, in positieve zin dus.

Aangepast blok

Je levert 13 pk en 80 Nm in, maar net als in het bestaande basismodel telt de motor vier cilinders, heeft de krachtbron een cilinderinhoud van 2,0 liter en beschikt het blok over een turbo en directe inspuiting. De voorwielen krijgen een vermogen van 150 pk en een koppel van 320 Nm te verwerken.

Meerdere versies

De basisversie komt er in drie uitrustingsniveaus, zoals de rest van de motoriseringen. Het gaat om een naamloze versie, een Sport en een Design. De vanafprijs bedraagt net geen 54 mille, uiteraard inclusief kosten rijklaar maken. Voor zowel de Sport als de Design geldt een meerprijs van 1.800 euro.

Audi Q5 2.0 TDI 150 pk vs. 163 pk

Vermogen: 150 pk (163 pk)

Koppel: 350 Nm (400 Nm).

Transmissie: 6-handbak (S Tronic)

Aandrijving: voorwielen (Quattro)

Acceleratie 0-100 km/h: 9,7 s (8,9 s)

Topsnelheid: 206 km/h (211 km/h)

Gem. verbruik: 4,5 l/100 km (4,9 l/100 km)