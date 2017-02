Nieuwe Dacia Logan Stepway is weer heel erg… Logan Stepway

Even tot rust komen hoor. En dat doen we na de speed van vanmorgen – een blauwer dan blauwe DB11 en een Huracán ‘in drag’ van Italdesign – met het automobiele equivalent van oxazepam: de Dacia Logan MCV Stepway.

De gewone Logan MCV is vorig jaar vernieuwd en de Stepway is dat nu dus ook. Het trucje blijft daarbij hetzelfde. Dacia heeft de Logan 5 centimeter opgekrikt, hem wat kunststof wielkastverbreders opgeplakt en een paar zilverkleurige ‘bodembeschermers’ meegegeven.

Hij is geschoeid met andere 16 inch lichtmetalen wielen dan voorheen en is voorlopig alleen leverbaar in blauw en grijs. De Logan MCV is na de Sandero, Lodgy en Dokker de vierde Dacia in Stepway-uitvoering.