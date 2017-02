Nieuwe Ford Fiesta ST heeft sterkste driecilinder ooit

Een Ford Fiesta ST met 200 pk is tof, maar weinig verbazingwekkend. Maar wel als dat vermogen uit een driecilinder komt. Echt waar!

Ford Fiesta ST

We hebben de 1.5-liter driecilinder Ecoboost-motor van Ford al wat bijzondere dingen zien doen de laatste jaren, maar dit is een nieuwe mijlpaal wat betreft vermogen in een productieauto. Het krachtbronnetje levert maar liefst 200 pk en 290 Nm aan koppel in de nieuwe Ford Fiesta ST.

Daardoor moet de sprint van 0 tot 100 kilometer per uur in slechts 6,7 seconden kunnen worden afgelegd. Bovendien zijn er verschillende rijstanden om uit te kiezen: Normal, Sport en Track. Deze bepalen ook het motorgeluid, zowel via de speakers (op kunstmatige wijze, dus) als de uitlaat. Daarnaast is er zelfs cilinderuitschakeling, waarmee deze Fiesta bij kruissnelheden genoeg heeft aan twee pitten.

18-inch

Het front past natuurlijk bij het actuele familiegezicht van Ford (de grille is zelfs te voorzien van extra bling) en je kunt deze hete B-segmenter zelfs op 18-inch lichtmetaal zetten. Vanbinnen zijn er Recaro-sportstoelen en een afgeplat stuurwiel te zien. Vanaf begin 2018 is de Fiesta ST zowel als driedeurs als ook als vijfdeurs te verkrijgen – de prijs is nog niet bekend.