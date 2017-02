Nissan-topman Carlos Ghosn stapt op

Na twee decennia de scepter over Nissan te hebben gezwaaid, is het tijd voor Carlos Ghosn om te stoppen als CEO. De uitgesproken topman gaat zich op iets anders richten.

Carlos Ghosn

Vanaf 1 april ligt Carlos Ghosn de hoogste functie binnen Nissan neer. Hij wordt geregeld geroemd om het heropbouwen van het automerk in de laatste twintig jaar. Hiroto Saikawa volgt hem op als CEO van het Japanse merk.

De 62-jarige Braziliaan is echter nog lang niet klaar binnen het overkoepelende bedrijf Renault-Nissan. Daarvan blijft hij namelijk de hoogste baas, evenals voorzitter van de raad van bestuur van Nissan.

Mitsubishi

Daarnaast heeft Ghosn zich al meer gericht op Mitsubishi, waar Nissan in 2016 een aandeel van 34 procent in nam. Het doel is om nu ook dat merk goed en wel op de rit te krijgen en goed binnen de strategie van het moederbedrijf te laten passen.