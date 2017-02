Opel Exclusive: Iedere kleur mogelijk op Insignia

Ferrari heeft Tailor Made, Lamborghini heeft Ad Personam, McLaren heeft MSO en Opel… Nee, niet lacherig doen! Opel heeft binnenkort Opel Exclusive. Wie een nieuwe Insignia bestelt, kan iedere carrosseriekleur kiezen die hij of zij maar wil.

Voorlopig is Opel Exclusive alleen beschikbaar voor de Insignia Grand Sport en Sports Tourer. Klanten kunnen hun eigen carrosseriekleur kiezen – alles is mogelijk, zegt Opel – en die laten aanbrengen in één van drie afwerkingen: metallic, parelmoer of tri-coat.

Later wil Opel via zijn Exclusive-programma ook speciale leren interieurbekleding, exclusievere lichtmetalen wielen en hele reeks andere designelementen gaan aanbieden.