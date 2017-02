Opel Insignia Sports Tourer wordt strakker en ruimer

Toen Opel de nieuwe Insignia aankondigde, maakte het merk ook meteen duidelijk dat er meer varianten zouden komen. Maak kennis met de belangrijkste versie, de Opel Insignia Sports Tourer.

+ 100 liter

Stationwagens leveren weliswaar in Europa een beetje in ten opzichte van SUV’s, maar nog steeds vormen ze een heel belangrijk segment. Niet gek dus dat Opel kort na de onthulling van de gloednieuwe Insignia al deze Insignia Sports Tourer toont. Van buiten neemt hij grotendeels het design van de hatchback over, al krijgt hij natuurlijk een compleet andere daklijn. Waar de vijdeurs Grand Sport slechts enkele millimeters scheelt in lengte, neemt de Sports Tourer elf millimeter toe ten opzichte van zijn voorganger. Nog altijd geen enorm verschil, maar toch wordt de nieuwe stationwagen van de Insignia weer ruimer. In totaal wordt de bagageruimte 100 liter groter. Vooruit, met de bank neergeklapt. Met 1640 liter is de ruimte dan fors en groter dan die van bijvoorbeeld een Ford Mondeo Wagon, maar kleiner dan die van een Volkswagen Passat Variant en Skoda Superb Combi.

Lang

De ruimste stationwagen is de Opel Insignia Sports Tourer dus nog altijd niet, maar Opel heeft er wel alles aan gedaan om het een bijzonder stijlvolle verschijning te maken. De chroomlijst loopt van de a-stijl helemaal door naar achteren en maakt de 4,97 meter lange auto optisch nog wat langer. Wat daar ook aan bijdraagt, is de wielbasis. Die is met 2829 millimeter precies 92 millimeter langer dan voorheen. Dat is weer goed voor de achterpassagiers. De laadvloer is ook langer geworden, want voortaan kunnen er items van 2005 millimeter mee. Eerst moesten ze 97 millimeter korter zijn, wilde je de achterklep nog dicht kunnen maken. Mocht je nog niet genoeg cijfers hebben gelezen, de auto weegt ook nog eens maximaal 200 kilogram minder dan zijn voorganger. Nu was de vorige niet bepaald een lichtgewicht met zijn 1589 kilogram. De nieuwe moet in de basisuitvoering in elk geval onder de 1500 kilogram duiken.

Techniek

Net als de Grand Sport zit ook de Opel Insignia Sports Tourer vol met techniek. LED-verlichting, meerdere camera’s, zodat je 360 graden om de auto kunt kijken, veiligheidssystemen als lane keep assist, adaptieve cruise control, een head-up display, 4G internet, Apple Carplay, het is allemaal leverbaar. Het onderstel is uit te rusten met adaptieve dempers en kies je voor vierwielaandrijving, dan heeft hij ook torque vectoring, zodat het bochtgedrag verbeterd wordt.

LEES OOK: OPEL INSIGNIA GRAND SPORT IS FRAAIE VIJFDEURS COUPÉ

Genève

Voor de onthulling van de Insignia Sports Tourer moet je nog geduld hebben tot de Autosalon van Genève. Die beuers opent op 9 maart zijn deuren voor het publiek. Voor die tijd kun je hem echter al bestellen. Opel opent namelijk op 17 februari de orderboeken al. Hieronder daarom in elk geval een uitgebreide fotoserie.

BEKIJK OOK: EERSTE TESTNOTITIES: OPEL AMPERA-E (2017)